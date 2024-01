Gran Hermano: Enojo en las redes por la fulminante de Rosina

La uruguaya atendió el teléfono y perdonó a Alan. Juliana logró la inmunidad y no podrá ir a placa este miércoles. ¿Quiénes ya están nominados?

La casa de Gran Hermano está que arde y no necesariamente por el verano. Es que la llegada del teléfono rojo cambió las reglas del juego y cada llamada sorprende a los jugadores que tienen que armar nuevas estrategias de un momento al otro.

En las redes sociales el nombre de la jugadora se convirtió rápidamente en tendencia y hubo sorpresa de parte de los seguidores del programa. Es que todos creyeron que elegiría a Alan quien fue el que la mandó a placa siendo líder la semana pasada. "Rosina tenía la oportunidad de hacer lo más gracioso mandando a alan a placa y no lo hizo", "CON USTEDES TENEMOS A UNA DE LAS PEORES JUGADORAS DE GH, ROSINA!!!!!!!!!!", "no puedo creer q rosina tenia la oportunidad perfecta de mandar a alan y no lo hizo", fueron algunos de los comentarios.