El posteo sobre papas fritas que enfrentó a Wanda Nara y la China Suárez

El enojo de Wanda Nara con China Suárez por sus gestos y actitudes

A modo recordatorio, Wanda detalló en el programa de Susana Giménez, donde compartieron una profunda entrevista, que al confrontar con la China en un reconocido restaurante ella estaba comiendo papitas, muy sensual, mientras “miraba a Mauro Icardi ”, que estaba en otra mesa, intentando seducirlo.

china papitas.png China Suárez y sus particulares posteos en redes sociales.

En ese momento, Wanda Nara también detalló “ Mis amigos se gritaron con los de ella y se dijeron las peores palabras que te imagines. Si no querés escándalo, no vengas acá. No tengo nada para decirte, ahí está mi marido y está libre, andá, ahora que está separado, hacé la que quieras, pero no comas papas fritas con la boca abierta mirando para la mesa de él ”, en referencia a la secuencia en el restaurante.

china icardi.png

Es ese el motivo de la lectura que el mundo del espectáculo y los internautas realizaron a la historia de Instagram de la China Suárez, donde posaba “muy sensual” mientras degustaba papas fritas luego de Wanda Nara contara que así lo habría seducido a Mauro Icardi.