El reclamo de Mirtha Legrand por la vacuna del dengue al gobierno

Mirtha-Legrand-Milei-Fátima.jpg

Al escuchar las cifras otorgadas por Debbag, la Chiqui esbozó: “Qué disparate”, dijo en contra de los valores de las dosis y le hizo un pedido al presidente de la nación Javier Milei: “El Gobierno es el que las tiene que dar, la gente no las puede comprar”,

La terrible postura de Mirtha Legrand sobre el novio de Juana Viale

La Chiqui apuntó con dureza contra el ambientalista, con quien la actriz blanqueó su romance, días atrás, en medio de una escapada romántica. Juana sacó a la luz su relación con una foto de ella dándole un beso a la altura de su nariz y él respondiendo con una sonrisa. “Normales juntos”, expresó la también conductora en su cuenta de Instagram, con un emoji de un corazón, semanas atrás.

La nieta de la diva se mostró muy enamorada del joven de 35 años que es hijo de Santiago Lange, el reconocido navegante argentino y que se consagró con la medalla olímpica de oro en los Juegos Olímpicos de 2016.

Qué dijo Mirtha Legrand del nuevo novio de Juana Viale

A pesar de la fama que alcanzó su padre como regatista, la conductora confirmó que aún no conoce al novio de su nieta, Juana Viale, y confesó por qué no lo invitaría a su programa para compartir la mesa con otras personalidades destacadas, salvo que Juana la convenza de lo contrario.

Mirtha-Legrand-cumpleaños.jpg

“¿Conoció a Yago, el novio de Juanita?", le consultaron a la conductora durante su festejo de cumpleaños y, sin problemas, le respondió a la prensa, de una manera fría y cortante: "No".

“¿Lo invitaría a su mesa? Es un atleta olímpico”, insistieron los periodistas y Mirtha contestó de manera contundente: "No”. “¿Por qué no, Mirtha?", la indagó otro periodista. "No, no, porque no sé qué hace tampoco, no sé cuál es su actividad”, se despachó Mirtha, con una sonrisa sobre el final de la nota.