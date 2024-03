La terrible postura de Mirtha Legrand sobre el novio de Juana Viale

Qué dijo Mirtha Legrand del nuevo novio de Juana Viale

A pesar de la fama que alcanzó su padre como regatista, la conductora confirmó que aún no conoce al novio de su nieta, Juana Viale, y confesó por qué no lo invitaría a su programa para compartir la mesa con otras personalidades destacadas, salvo que Juana la convenza de lo contrario.

“¿Conoció a Yago, el novio de Juanita?", le consultaron a la conductora durante su festejo de cumpleaños y, sin problemas, le respondió a la prensa, de una manera fría y cortante: "No".

“¿Lo invitaría a su mesa? Es un atleta olímpico”, insistieron los periodistas y Mirtha contestó de manera contundente: "No”. “¿Por qué no, Mirtha?", la indagó otro periodista. "No, no, porque no sé qué hace tampoco, no sé cuál es su actividad”, se despachó Mirtha, con una sonrisa sobre el final de la nota.