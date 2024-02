Mirtha Legrand cumplió 97 años y reveló cuál es su plato de comida favorito

La Chiqui se mostró muy emocionada por celebrar su cumpleaños y le confesó a la mamá de Fede Bal que no pudo descansar en las horas previas al gran festejo. “Anoche no dormí, estaba emocionadísima. Llegar a esta edad es un sueño”, le explicó en Mañanísima.

“Qué querés que te regale? Sé que tenés de todo…”, le comentó la conductora y Mirtha sostuvo: “No, no. A todos les dije que vengan sin regalos. Está todo muy caro. No te voy a decir nada. No me mandes nada, ya me encantó hablar con vos”.

Embed

Cuál es el plato preferido de Mirtha Legrand

“Este regalo te daría. Te cocinaría algo. ¿Qué te gusta comer, últimamente?”, quiso saber Carmen y Mirtha Legrand le dio unas opciones: “Me gusta el risotto bien hecho. Las papas fritas y el huevo frito”.

“Te voy a hacer un risotto y te los voy a mandar en un tupper... El risotto, ¿lo querés con hongos?”, continuó Carmen con las consultas y la Chiqui le reveló cómo lo prefiere: “Sin hongos”.

risotto el plato preferido de mirtha legrand.jpg Risotto, el plato preferido de Mirtha Legrand.

La conductora reveló el secreto para que la comida salga muy bien y con el que impresionará el paladar de Mirtha. “Bueno, un risotto, risotto. Yo sé hacerlo bien y con el mejor arroz…”, reconoció Carmen sobre el tip que guarda para que salga más cremoso.

Para obtener un risotto cremoso, como le gusta a Mirtha Legrand, el arroz que se debe elegir es la variedad arborio o carnaroli (una taza), caldo de pollo (4 tazas), 1/2 de la misma medida de vino blanco seco, una cebolla, dos dientes de ajos picados, dos cucharadas de manteca, queso parmesano rallado (1/2 taza) y sal y pimienta a gusto. ¡Una delicia!