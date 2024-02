La picante pregunta con la que Mirtha Legrand arrinconó a Jimena Monteverde

Mirtha-Monteverde.mp4

Ante eso, Mirtha le dijo: “Ay, vos qué elegante que estás. Qué figura que tenés”. Ese comentario sorprendió a la cocinera que comenzó a detallar el plato hecho para la noche. Pero, minutos más tardes, hubo otra pregunta que descolocó a la chef.

“¿A quién querés más a Juana (Viale) o a mí?”, preguntó Mirtha dejando atónita a Jimena que confesó: “No, Mirtha, a vos”. Sin embargo, esa respuesta no conformó a la conductora que lanzó: “Vos me mentís, vos me mentís”.

Luego, ante la pregunta de Mirtha sobre cuánto tiempo hace que trabaja con Juana, Jimena contó: “Arranqué en la pandemia con Juana y no me fuí más”. Luego, Mirtha pidió aplausos para la cocinera en reconocimiento a su trabajo.

El halago de Mirtha para Horacio Cabak

La Chiqui aprovechó su momento para preguntarle al conductor cuál era la situación del programa "La Jaula de la Moda" y por qué no salía en vivo. Ante eso, Horacio afirmó: “Si estoy, claro, solo que no estamos saliendo al aires. Estamos de vacaciones. Pero las autoridades y todos los del equipo tenemos ganas de que empiece esta temporada”.

Horacio Cabak portada.jpg

Luego, llegó el halago de Mirtha: “La Jaula sin vos no es la Jaula”. Sorprendido, Cabak dijo: "Es que yo hago La Jaula hablándole a la Chiqui, todos los días la saludamos", y agregó: “Para mi es un orgullo que veas nuestro programa y que te interese. Entonces, una persona que es la televisión nos elija a nosotros como compañía es un orgullo”.