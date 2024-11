El reclamo de Wanda Nara a Mauro Icardi: "Me hago cargo económicamente de mis hijos sola"

La novela amorosa entre Wanda Nara, Mauro Icardi y L-Gante escribió un nuevo capítulo en las últimas horas: la empresaria y el cantante confirmaron su romance con un apasionado beso acompañado de un “te amo” que se volvió viral. Pero, no todo es alegría para la conductora de Bake Off, ya que aprovechó la oportunidad para criticar a su exmarido, Mauro Icardi .

En este contexto, la empresaria sorprendió durante el martes al subir un comunicado con el encabezado “Turquía, 5 de noviembre de 2024, 12:22″ y un texto en el que da detalles de su actualidad. “La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien . Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo”, escribió Wanda, en lo que parece ser una respuesta a posibles ataques de los fans del delantero.

Más adelante, Wanda se refirió a su situación en plena separación. “ Me hago cargo económicamente de mis hijos sola , lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas”. Y en el mismo sentido, se permitió un consejo para sus seguidores: “Ojalá tengan mis mismos ideales, cuando no soy más feliz me voy”.

Por último, en otra frase alusiva, explica los motivos de sus últimas decisiones: “No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar”, sentenció. “Mientras fui feliz, estuve, cuando eso deja de pasar, me parece lo más sincero seguir mi camino”. Por último, hizo mención a Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su relación con Maxi López, y a Francesca e Isabella, las niñas que tuvo con Icardi: “No se preocupen por mis hijos, si hay algo que soy es buena MADRE. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo por mantener la unión. Al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad”, concluyó. Una hora después, borró el comunicado de sus historias de Instagram.

Un rato después, Wanda fue abordada por un móvil del “Diario de Mariana” (DDM), al que accedió a desgano. Según contó, tenía pendiente un encuentro con una arquitecta, aunque desestimó que tuviera pensado vivir con el músico. “Estoy remodelando mi casa”, aseguró.

Cuando le preguntaron por las amenazas a las que hizo mención en su comunicado, la empresaria responió: “Eso fue lo único que dije, porque a veces la gente habla sin conocer todas las partes”, sentenció. Al ser consultada sobre si estaba enamorada de L-Gante, evadió la respuesta y negó que hayan pasado la noche juntos. “Dormí en mi casa con mis hijos.”

Durante la charla, contó que no tenía pensado viajar en el corto plazo y se iba a quedar en el país. “Tengo mucho trabajo acá”. Respecto a su expareja, acotó que la relación es distante: “No estoy en contacto con Mauro, hablamos por las chicas”. Y respecto a las cuestiones legales, señaló: “Pedí el divorcio, pero lo dejé en manos de otra persona”.