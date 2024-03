El regalo que le hicieron a Marcelo Tinelli por su viaje a México

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Revista_PRONTO/status/1770204593257119773?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1770204593257119773%7Ctwgr%5E2cd05a9add85b5f6edb74c95d016250fce7b01c3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-15178509652839213195.ampproject.net%2F2403072016000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Marcelo Tinelli viajó a México y recibió un curioso regalo cuando llegó al hotel pic.twitter.com/DoohPEVtkl — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) March 19, 2024

Sobre lo laboral, no dio detalles se fue a buscar algún formato o sobre qué tema fue. Vale remarcar que él mismo dijo que no está asegurado el regreso del Bailando por una cuestión económica. Por este motivo va a probar con el humor, al menos por un par de meses.

Regresando a Milett, no lo acompañó porque ella también se fue de viaje, pero a Perú. Siguen insistiendo con que están bien, que la relación no está atravesando alguna crisis, pero a la vista se percibe que algo cambió desde el casamiento de Cande Tinelli con Coti Sorokin. La modelo fue, no apareció en ninguna foto familiar y esto continuó desde entonces a esta parte.

Marcelo Tinelli se refirió a los rumores de matrimonio con Milett Figueroa

Este miércoles comenzó a circular el rumor de que Marcelo Tinelli tenía planes de casamiento con Milett Figueroa, luego de Martín Bossi deslizará que el conductor lo anunció en un brindis privado. Recordemos que el conductor y la modelo se conocieron el año pasado durante el desarrollo del Bailando 2023.

Frente a esta versión, durante el vivo de LAM, el periodista Ángel de Brito se contactó con Marcelo y le consultó acerca de esta posibilidad de comprometerse y agrandar la familia.

MILETT-MARCELO-TINELLI.jpg Marcelo Tinelli revelo sus celos por Milett Figueroa.

"No se a donde lo vio Bossi, pero bueno, no existió esa copa ni estoy interesado tampoco. Mintió absolutamente”, sentenció el conductor a través de una llamada telefónica.

Luego reflexionó acerca de un futuro y explicó: “Yo no dije que quiero ser papá, yo no estoy cerrado a nada en la vida si no sabes, lo único que sabemos ciertamente es que te vas a morir el resto no estoy cerrado a nada”.

“Pero no es que me voy a casar, ni voy a tener hijos. En este momento no me voy a casar, no tengo ningún interés en tener hijos así que eso es”, aseguró.