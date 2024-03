El retoque en la cara y en pelo que se hizo Tini Stoessel

Tini Stoessel no para de sorprender en las redes sociales con las decisiones que toma respecto a los diferentes looks que muestra con el paso del tiempo. Es que es difícil definir a Tini con un solo peinado o cuestiones referidas a la estética ya que varía seguido, y no tiene que ver solo con su faceta artística en cada escenario donde presenta su show.

Es por eso que después de mencionado quiebre en su situación sentimental, exhibió muchos looks que fueron celebrados por sus seguidores en las redes sociales. Pasó por el corte de su cabello platinado por encima de los hombros a lucir un color similar pero con la extensión que llega a su cintura. Ese look fue presentado durante su presentación en los Premios Lo Nuestro 2024, en Miami.

Tini Look.jpg

Los cambios en su estética no tienen que ver pura y exclusivamente con su cabellera, sino que también implementa nuevas modificaciones y se pone a la moda con distintas partes del cuerpo. Más allá del arito que luce en la parte izquierda de su labio inferior, lo que la destaca desde hace tiempo, Tini lució un cambio en sus cejas ya que realizó un corte diseñado acorde a su corte de pelo. Si bien es común que se realice en una sola, Stoessel eligió implementar el diseño en ambas cejas.

La canción de Tini con frases para su ex De Paul

Previo al lanzamiento de la nueva canción, se filtraron algunos adelantos de las nuevas canciones cuyas letras dicen: “Ayer te hablaría hoy, hoy te hablaré mañana, lo he sentido, lo he callado, lo he sufrido y no he contado nada”. Aseguran que esos versos están dedicados a su ex, Rodrigo de Paul, con quien salió dos años y terminaron el vínculo hace unos meses.

“Me encanta que no la conozcas, posta. Soy la flaquita de la tele y de memoria se aprendió lo que importa, posta. Podría decírtelo porque ahora sí me importa, podría seguir, pero mejor te la hago corta”, suma esa letra, de nuevo con el futbolista como protagonista.