Tini Stoessel sorprendió a todos con un cambio de look al estilo Y2K

La cantante sorprendió a todos al realizar otro jugado cambio de look, y demostró una vez más que todo le queda bien.

Tini Stoessel , siempre en el ojo público, vuelve a ser tema de conversación tras un llamativo cambio de look que ha dejado a todos sorprendidos. La reconocida cantante, quien estuvo en boca de todos por sus constantes transformaciones capilares, ha decidido dar un giro nostálgico y retro en su estilo, sumándose a la moda de los años 90 y 2000.

La artista argentina, luego de atravesar una serie de cambios de peinado que reflejaban sus distintas etapas emocionales, ahora sorprende con un peinado zig zag que remonta a la época dorada de la industria musical. Este nuevo look se suma a su reciente incursión en la moda Y2K, luciendo estilos de vestimenta propios de la década del 2000, desde el tiro bajo hasta los micro tops.

A través de sus redes sociales, Tini compartió una selfie reveladora donde se puede apreciar el nuevo peinado, con raíces divididas en six sax y accesorios de hebillas negras a los costados. La publicación ha generado gran impacto y comentarios positivos, convirtiéndose en tendencia y acumulando miles de likes.

El premio que ganó Tini Stoessel en Miami

En un descargo en sus redes sociales, Stoessel expresó: "Cada cambio que fui haciendo en mi pelo, está reflejado en varios procesos emocionales que fui viviendo". La cantante busca redefinirse a sí misma, potenciar su carrera musical y mejorar su estado de ánimo, desvinculándose de la polémica relación con Rodrigo De Paul y el conflicto judicial con Camila Homs. La cantante viene de presentarse en la entrega de premio Lo Nuestro, en la ciudad de Miami. Allí Tini fue premiada por su último disco.

“No lo puedo creer. No me lo esperaba para nada, absolutamente. Qué locura. Quiero agradecer a la gente que votó y a los que me acompañan hace tanto tiempo, gracias por todo el cariño. Compartir la terna con artistas que admiro tanto es un gran honor. Lo más lindo que tienen los premios es estar acá todos juntos, compartiendo lo que más amamos hacer que es hacer música, y transmitir sentimientos. Cupido fue un álbum muy especial en mi vida, creo que va a ser para siempre así. Así que de vez en cuando vienen bien que te rompan el corazón”, aseguró al recibir su premio.