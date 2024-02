El nuevo look de Tini Stoessel: así se cortó el pelo

La Triple T volvió a sorprender a sus fans luciendo un nuevo estilo de peinado. Otro look más al historial de la cantante.

La cantante Tini Stoessel fue captada por las calles de la Ciudad de Buenos Aires luciendo un nuevo y llamativo cambio de look que sorprendió a sus seguidores quienes no tardaron en reaccionar en redes sociales.

El video en cuestión, en el que se la ve a la ex de Rodigo de Paul debajo de una sombrilla sostenida por un empleado de seguridad, se puede observar que estrena un corte que le da la despedida a las trencitas africanas que usó todo el verano. Otro look más para el historial estilístico de Tini.

El historial de looks de Tini Stoessel

Tini Stoessel no es nueva ni inexperta en cambios de imagen que sorprendan a sus fanáticos. En los últimos meses, pasó de su clásico pelo morocho y largo, a un rubio platinado por encima de los hombros que rápidamente se convirtió en una melena compuesta por largas extensiones.

image.png

Al poco tiempo, la Triple T optó por cambiar de nuevo de look y compartió una serie de fotos con el pelo, aún platinado, de nuevo por encima de sus hombros. Tras este corte, volvieron las extensiones con una melena de trencitas que la acompañó en sus vacaciones caribeñas. Ese fue su estilo más jugado hasta el momento y llamó mucho la atención como su ex, Rodrigo de Paul, la imitó con la elección de look.

image.png

Ahora, la cantante volvió a elegir un peinado super corto, que se suma a la tendencia del bob cut en este 2024. Resalta la elección de la cantante de destacar sus raíces con su color natural, que es el morocho.