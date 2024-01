El sorpresivo anuncio de Sofi Morandi sobre su situación amorosa: "Estoy en pareja con..."

“Tenía muchas ganas, no conocía a nadie y venía de Neuquén, no tenía contactos . Siempre te dicen que es difícil porque siempre tenes que ser ‘hijo de...’ . Las redes estaban arrancando y estaba bueno, subías seguidores rápido. Ahora está estancado”, contó en su relato la neuquina, durante su estadía en el ciclo Pocos Correctos , de El Trece, que conducen Leandro Leunis y el Pollo Álvarez.

Sofi Morandi

Si bien reveló a qué se dedica, no dijo el nombre y afirmó que “no es famoso”. A pesar de que confirmó tener una personalidad reservada, la influencer contó que su personalidad es otra a la hora de buscar pareja: “Re encaro, me han rebotado. Pero no me siento mal, digo ya fue”.

La búsqueda de definiciones que caracterizan a la pareja de Morandi, confirmó otro dato menor: “No vamos a la cancha. Antes iba porque soy de River pero después no. No es de River”. Luego, en su relato volvió a decir: “me lo reservo”

Durante su visita al programa, contó sobre su participación en el streaming Olga: “Había recibido propuestas de streaming pero no me llamaba la atención. En 2022 me llamó Migue (Granados) y le dije: “Si es con vos…”. Lo re sigo”.