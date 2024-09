El super cambio de look que se hizo Flor Regidor después de separarse de Nico de Gran Hermano

Tras su paso por la casa más famosa, la jugadora decidió hacerse un cambio de look total y sorprendió a todos.

El increíble cambio de look de Flor Regidor.

Para dejar asentado que dio un vuelco en su vida tras decidir separarse de Nico de Gran Hermano , Flor Regidor optó por dejar asentado este cambio con un cambio de look total. Es que a diferencia de como ingresó a la casa más famosa, decidió apostar por un tono negro en su pelo.

Ante esta situación, publicó algunas imágenes en sus redes sociales en las que se la ve casi irreconocible con su pelo negro. Sin embargo, no tardó en recibir la aprobación de sus seguidores, ya que la bancaron en este nuevo estilo. "Nueva era mi amor. Cambie de look y volví al castaño. ¿Qué opinan? Los leo", escribió ella para anunciar su nuevo estilo.

Qué fue lo que sucedió entre Flor Regidor y Nico Grosman

La madre de Flor Regidor se animó a contar detalles del escándalo entre su hija y Nico Grosman: “Flor, al principio, estuvo muy triste, ahora está mejor... Lo que esperaba es que él le contara lo de Lucía; nunca le dijo nada. Estuvo bastante bajón y se enojó cuando él filtró la conversación en sus redes sociales, ojalá que algún día puedan hablar porque tuvieron una linda relación”.

“Una pareja tiene que actuar con sinceridad y honestidad. Lo que pasó puede pasar, pero él podría haber esperado y hablar, podría haberse manejado de otra manera y la mentira no tiene sentido, es preferible ir de frente diciendo que te pasa algo con otra persona. No me gusta el extremo de la violencia y los malos tratos”, explicó sobre cómo se dieron las cosas.

Para cerrar, disparó contra Nicolás Grosman por cómo trató a su hija: “No tengo rencor, yo quiero que mi hija sea feliz, pero ella no se merecía cortar de esta manera. Él debería haberle dicho que tenía dudas y que le gustaba Lucía, actuar con madurez y sinceridad”.