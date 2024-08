Qué dijo Flor Regidor cuando le preguntaron por los cuernos que le metió Nico Grosman

La ex participante de Gran Hermano habló tras el escándalo que ocurrió junto con Nicolás Grosman, que terminó con su ruptura.

Durante su entrevista, Dente, con un enfoque delicado, no pudo evitar tocar el tema que ha estado en boca de todos. "Muchas veces lo que pasa con la actualidad, cuando uno es conocido, como te está pasando a vos, se filtran cosas y siempre creo que son buenos disparadores para hablar de ciertos temas. ¿Qué es lo que sentís vos, siendo una chica de 22 años, con respecto a la infidelidad? ¿Qué es ser infiel para vos?", preguntó el conductor, abriendo la puerta a una conversación que se tornaría emocional.

Florencia también subrayó su enfoque en la transparencia en las relaciones, mencionando que siempre ha sido clara con sus expectativas y ha buscado asegurarse de que su pareja esté en la misma sintonía.

Flor Regidor 2.jpg Flor Regidor y Nico Grosman

La explicación de Flor Regidor

"Yo siempre, en todos mis vínculos, aclaro lo que quiero, y veo si la otra persona está de acuerdo y está en la misma sintonía que yo. Eso es algo que siempre lo hago y lo hice", explicó, reforzando su compromiso con la honestidad y la comunicación en sus relaciones.

La entrevista tomó un giro aún más revelador cuando Dente, buscando clarificar la situación, le preguntó directamente: "Sacame una duda. ¿Estaban juntos o no estaban?". Florencia, sin titubeos, respondió con un contundente "Sí, estábamos juntos". Esta afirmación no solo confirmó la relación entre ella y Nico Grosman, sino que también dejó en claro que lo que había ocurrido se encuadraba dentro de lo que ella consideraba una traición. "O sea que fue infiel", concluyó Dente, a lo que Florencia respondió con una mueca y un gesto que no necesitaron palabras.