Quién será el primer participante del nuevo Gran Hermano: la noticia que dio Telefe

GH 1.jpg Vuelve Gran Hermano con novedades

Polémica por el ingreso de un famoso a la casa de Gran Hermano

Este anuncio generó diversas reacciones, y uno de los que no tardó en opinar fue Cristian U, panelista de El Debate y ganador de Gran Hermano 2011. Con un tono crítico, Cristian U expresó: "Que metan a alguien que trabaje para el programa, no para que sean autorreferencia. En el anterior Gran Hermano entraron un par que dije: '¿qué está haciendo en la puerta?'", en clara referencia a participantes anteriores cuya inclusión fue cuestionada por el público. Además, Cristian U dejó en claro a quién le gustaría ver en esta nueva edición: "Me gustaría sinceramente que entre Guido Kaczka por el nivel de inteligencia que tiene". Sin embargo, reconoció que, debido a la competencia entre Telefe y eltrece, es poco probable que esto ocurra.

Por otro lado, Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, también aportó información valiosa sobre el regreso del reality. Según Etchegoyen, Telefe está decidido a traer de vuelta Gran Hermano lo más pronto posible, ya que otros programas como Survivor no han logrado replicar el éxito en términos de rating y ganancias publicitarias.

GH 2.jpg Vuelve Gran Hermano con novedades

Cuando volverá Gran Hermano

"Telefe tiene todo preparado para volver con Gran Hermano. Aceleraron el proceso de casting para elegir a los participantes que ingresarán al reality. Me dieron una fecha tentativa para el arranque. Se habló siempre de diciembre, pero a mí me dan fecha para noviembre", comentó el periodista.

Etchegoyen reveló que las fechas tentativas para el inicio del programa podrían ser el lunes 11 o 18 de noviembre. "Telefe quiere volver lo más pronto posible con Gran Hermano, pero Santiago del Moro les pidió un stand by de algunos meses. Entonces, acordaron esa fecha límite como tarde para empezar", explicó, dando cuenta de que el canal y el conductor del programa están alineados para garantizar un retorno exitoso.