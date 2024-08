El video que se hizo viral de Flor Regidor y Lucía Maidana sobre Nico de GH: "Cuernos"

Estalló el escándalo entre los ex Gran Hermano y ahora se dio a conocer un video que vaticinó los hechos.

Antes de que explote el escándalo entre Flor Regidor y Lucía Maidana por el affaire de Nicolás Grosman con la salteña en Uruguay, las ex participantes de Gran Hermano 2023 hicieron un picante TikTok que terminó haciéndose realidad .

Vale recordar que al salir del reality, Luchi confesó haber sentido atracción por Nico, en las primeras semanas de aislamiento, y el interés había sido correspondido. Sin embargo, al salir de la casa, Grosman apostó al amor de Florencia y los ex GH rotularon su vínculo como una amistad, que terminó cruzando la raya el fin de semana pasado durante su viaje a Uruguay.

El picante TikTok de Florencia Regidor con Luca Maidana sobre Nicols Grosman que se hizo realidad Ella lo busca Ciudad Magazine.mp4

"¿Saben cómo se llama? Nico. Está conmigo y lo busca", dice Flor en el material. "A ver ¿cómo le hacés (Luchi)?", se entrometió Sabrina Cortez. En ese momento, Lucía le da un beso al perrito en el hocico.

"¡No!", fue la reacción por parte de Florencia. "¡Nicolás!", gritó Catalina Gorostidi. Mientras que Flor cerró diciendo: "Hacete cargo, Nico Grosman".

Virginia, amiga de Flor Regidor, explotó contra Nico Grosman por su infidelidad

La reciente separación entre Florencia Regidor y Nicolás Grosman ha causado un gran revuelo, especialmente luego de que se confirmara que la ruptura se debió a una infidelidad. Flor, quien fue participante de Gran Hermano 2023, compartió la noticia en sus redes sociales, dejando a sus seguidores conmocionados. La situación tomó un giro aún más dramático cuando Virginia Demo, amiga cercana de Flor y también ex participante del reality, decidió romper el silencio y hablar sobre el tema en el programa Team Ubfal emitido por América.

VIRGINIA diciendo que nico le debe todo a flor DILO MADRE pic.twitter.com/uSpI281SfL — (@imaginecata) August 25, 2024

Virginia, conocida por su carácter frontal y su lealtad hacia sus amigos, no dudó en expresar su enojo y tristeza ante la traición que sufrió Flor. "La gente me pregunta por qué me meto, pero en realidad, Flor es como mi hija", comenzó diciendo, visiblemente afectada por la situación. Y es que, según relató, la relación que mantiene con Flor es más que una simple amistad; es casi un vínculo familiar. "Nosotras tenemos la mejor, vivimos juntas, y cada vez que la conozco más, la quiero más. Todo lo que se ve por fuera es mucho más por dentro", agregó, dejando claro el profundo cariño que siente por Regidor.

La indignación de Virginia no solo quedó en palabras de apoyo hacia Flor, sino que también apuntó directamente contra Nicolás Grosman, a quien responsabiliza por la situación. "Nico le debe todo, tanto que haya seguido en la casa como todo lo que pasó afuera. Ella lo ayuda, lo acompaña, lo contiene, le consigue trabajos, le dice cómo vestirse", reveló la comediante, dejando en evidencia el gran apoyo que Flor brindó a Grosman durante y después de su paso por Gran Hermano. Según Demo, Flor siempre estuvo al lado de Nicolás, apoyándolo en todo momento y ayudándolo a construir su carrera fuera de la casa del reality.

El impacto de la separación no solo se sintió en las redes sociales, donde los seguidores de ambos manifestaron su sorpresa y descontento, sino también en el entorno cercano de Flor. Virginia, al referirse al vínculo que tenía con Grosman, fue contundente: "Que Nico haya hecho eso es horrible". Estas palabras reflejan no solo el dolor de una amiga que ve a alguien querido sufrir, sino también la desilusión de quien conoce de cerca los sacrificios y esfuerzos de Flor.