Virginia, amiga de Flor Regidor, explotó contra Nico Grosman por su infidelidad

Este fin de semana un escándalo puso en primer plano a todos los ex participantes de Gran Hermano 2023.

La reciente separación entre Florencia Regidor y Nicolás Grosman ha causado un gran revuelo, especialmente luego de que se confirmara que la ruptura se debió a una infidelidad. Flor, quien fue participante de Gran Hermano 2023, compartió la noticia en sus redes sociales, dejando a sus seguidores conmocionados. La situación tomó un giro aún más dramático cuando Virginia Demo, amiga cercana de Flor y también ex participante del reality, decidió romper el silencio y hablar sobre el tema en el programa Team Ubfal emitido por América.

Virginia, conocida por su carácter frontal y su lealtad hacia sus amigos, no dudó en expresar su enojo y tristeza ante la traición que sufrió Flor. "La gente me pregunta por qué me meto, pero en realidad, Flor es como mi hija", comenzó diciendo, visiblemente afectada por la situación. Y es que, según relató, la relación que mantiene con Flor es más que una simple amistad; es casi un vínculo familiar. "Nosotras tenemos la mejor, vivimos juntas, y cada vez que la conozco más, la quiero más. Todo lo que se ve por fuera es mucho más por dentro", agregó, dejando claro el profundo cariño que siente por Regidor.