Cómo está hoy la hija de Denise Dumas y Campi, Emma, a sus 17 años

“Hoy cumple 17 años Emmi. Mi chiquita generosa, paciente, buena, valiente, graciosa y miles de cosas más”, escribió emocionada Denise enumerando algunas de las tantas características de la jovencita.

“Te amo Emmita de mi vida!! Que seas siempre feliz!!! Estoy orgullosa de vos!! Amo verte crecer. Aproveché para poner este video que me hace reír mucho con Santi… y de paso lo tenemos más cerquita en este cumple! Me muero cada vez que los veo!”, agregó en su posteo.

Embed - Denise Dumas on Instagram: "Hoy cumple 17 años Emmi. Mi chiquita generosa, paciente, buena,valiente, graciosa y miles de cosas más!!!! Te amo Emmita de mi vida!!! Que seas siempre feliz!!! Estoy tan orgullosa de vos! Amo verte crecer!!! Aproveché para poner este video que me hace reír mucho con Santi… y de paso lo tenemos más cerquita en este cumple! Jaja! Me muero cada vez que los veo!! Feliz cumple, mi vida!!!! @emmaa.campii @santinocurtoo" View this post on Instagram A post shared by Denise Dumas (@denise_dumas)

Quién es Emma, la hija de Denise y Campi

Emma tiene dos perfiles sociales privados ya que prefiere mantenerse alejada de la escena de los medios de comunicación y el ojo público. Pese a que poco se sabe de ella, en más de una oportunidad, Denise contó que es amante de la equitación e incluso fue su propia madre quien la mostró en fotografías junto a Sienna, su yegua.

“Amaba a los caballos de chiquita y siempre había querido hacer equitación. Cuando murió mi hermana yo tenía 11 años y estaba angustiada, que mi mamá y mi papá me regalaron un caballo que se llamaba Anónimo, que me salvó de todo. Los caballos fueron un refugio para mi dolor”, había dicho la exmodelo en una entrevista sobre la pasión por la equitación que comparte junto a su hija Emma.

IMG_2483.webp

Incluso recordó en aquella nota el día en que su hija le dijo que quería hacer equitación. “Veinte años después, mi hija más grande me empezó a decir todo el tiempo que quería hacer equitación y volví al Club Hípico Argentino. El primer día que entré me emocioné muchísimo, porque vi mi infancia reflejada ahí dentro, con la misma mesa donde mi papá me esperaba tomando un café”, dijo emocionada por los recuerdos.

IMG_2482.webp

Tapa de revista Hola Argentina

Emma y su hermana Francesca acompañaron a Denise en la última producción de la revista Hola! Argentina. La actriz posó con sus dos hijas, fruto del amor con Campi, y se animó a hablar del amor, del gran dolor de su vida y sus deseos a meses de cumplir los 50 años.

“Si pudiera no trabajar más y ser solo madre y después abuela, lo haría”, dijo en la entrevista para la revista.

“Es un momento muy lindo de mi vida. Con los chicos más grandes, con amor, con trabajo. También es un lindo momento en mi matrimonio, con más tiempo para nosotros. Pero también con una sensación rara por tener a mi hijo Santino (20) viviendo en Nueva Zelanda desde hace ocho meses”, contó la mujer de Campi.

Embed - Denise Dumas on Instagram: "Gracias @holaarg por esta tapa tan linda con las más chiquitas de la familia, Emmi y Fran!!! Un recuerdo que nos va a quedar para siempre. Gracias al súper equipo que tienen! Pasamos genial y nos tuvieron tanta paciencia, a nosotras y nuestros animalitos! Jajjajaj! Fue un placer!!! @emmaa.campii @franchu.leta @sebazini https://www.lanacion.com.ar/revista-hola/denise-dumas-posa-en-su-casa-y-habla-de-su-historia-de-amor-con-campi-el-dolor-mas-grande-su-epoca-nid14082024/" View this post on Instagram A post shared by Denise Dumas (@denise_dumas)

Sobre su rol como madre reconoció ser “muy compañera”. “Trato de que tengan un orden, los horarios importan, estudiar importa… Que haya una estructura y dentro de esa estructura, una flexibilidad amorosa donde todos la pasamos bien. La maternidad le dio sentido a mi vida, ordenó mi mundo, me hizo entender todo. Estoy muy orgullosa de lo que hicimos con Martín”, sostuvo.