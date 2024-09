Rosina, la ex Gran Hermano, la pasó mal mientras nadaba en el mar por un tiburón

Rosina Beltrán, la ex participante de Gran Hermano 2023 , sigue sumando experiencias en su creciente carrera en los medios y el modelaje. La semana pasada, la uruguaya viajó a Brasil para realizar una campaña fotográfica de trajes de baño. Sin embargo, lo que prometía ser una sesión de fotos tranquila en las paradisíacas playas brasileñas se convirtió en una anécdota que Rosina difícilmente olvidará, y no precisamente por el trabajo.

Mientras Rosina nadaba pacíficamente, Nacho, conocido por su sentido del humor, no pudo resistir la tentación de hacerle una travesura. Con un grito que rompió la calma del lugar, el fotógrafo le advirtió: “¡Hay un tiburón! ¡Cuidado!”. La reacción de Rosina fue inmediata y visceral: soltó un grito de terror mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. “¡Ay! ¡No me digas esas cosas!”, exclamó, con la voz quebrada por el miedo.

El susto fue tal que Rosina, claramente alterada, no pudo evitar mostrar su descontento al llegar a la orilla. “No me gusta que me asusten”, le reclamó al fotógrafo, mientras este no podía contener las carcajadas por la efectividad de su broma. Aunque Nacho Machado disfrutó del momento, seguramente la situación no fue tan graciosa para la modelo.

Rosina 1.jpg Rosina Beltrán

Cómo es el presente de Romina Beltrán

Este tipo de bromas puede parecer inofensivo para algunos, pero para quien lo vive, especialmente en un entorno natural como el océano, puede ser realmente aterrador. El miedo a los tiburones es algo muy común, alimentado por las películas y la mitología popular, y no es raro que una broma como esta pueda provocar una reacción de pánico.

Rosina Beltrán, por su parte, ha sabido capitalizar su paso por Gran Hermano y, a pesar del susto, sigue consolidando su carrera en el modelaje y la televisión. Desde su salida del reality, la uruguaya ha logrado encadenar varios proyectos en los medios, demostrando que su carisma y talento van más allá del encierro en la casa más famosa del país. Claro que sigue estando muy cerca del grupo de Gran Hermano, a tal punto que estuvo presente la semana pasada cuando estalló el escándalo entre Flor Regidor, Nicolás Grosman y Lucía Maidana.