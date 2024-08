El sutil "piropo" que Yanina Latorre le dijo a Karina Mazzocco: "Inútil"

Aprovechó algunos minutos de su ciclo radial en la señal El Observador para mandarle un contundente mensaje que comenzó con mucha ironía: "La genial Karina Mazzocco, llena de éxitos, gran comunicadora, metedora de primicias y rendidora en rating...".

"Bendita es un programón, pero es un programa más de edición de videos de lo que pasó en el día. Si querés saber qué pasa en la farándula, es LAM", agregó.

image.png

Luego, la panelista del programa que conduce Ángel de Brito disparó: “Es una caradura... una piba que está en A la tarde, le producen el programa, no mete un dato, no tiene información, pone cara de pelotu... y no ganó un día en América y menos en su brecha... no puede tirarnos así abajo del bombo".

Para cerrar, la terminó por defenestrar: "La envidia por la envidia. Ahora que se agarre en manos de Ángel. Yo ya la odiaba porque para mí es una inútil, pero ahora la odia Ángel".

¿Cómo arrancó el conflicto?

image.png

Todo se dio en medio de la polémica que desató el escandaloso video de Tamara Pettinato en Casa Rosada donde se la vio en el sillón presidencial y tomando cerveza en pleno almuerzo con Alberto Fernández. Eso terminó por reavivar las rispideces entre los conductores Karina Mazzocco y Ángel de Brito.

La conductora de A la Tarde contactó a Franco Casella, hijo del conductor de Bendita TV y productor del programa, para consultarle sobre los rumores que aseguraban la salida de Tamara Pettinato del ciclo televisivo.

En pleno diálogo con el productor, la conductora deslizó: “Pero siempre pensando en pos del bienestar de ‘Bendita’, un programa exitosísimo. Debe ser el programa más visto en la franja horaria. Hace 19 años que está al aire” para luego acotar: “Vos querés saber en qué anda la tele y ponés ‘Bendita’, ¿qué vas a poner?”.

Al oír sus palabras, Franco le agradeció, pero remarcó que Bendita TV no es el único ciclo que informa sobre la actualidad del entretenimiento: “Desde ya, muchas gracias en serio. Pero está LAM, el programa de ustedes...”. “Por supuesto”, dijo Karina. Y al enterarse, Ángel de Brito arremetió contra Mazzocco en X (Ex twitter) al escribir. filoso: “Le voy a hacer un ADN a Karina Mazzocco a ver si alguna vez metió un éxito”.