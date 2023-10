El tierno mensaje de Nicole Neumann a Indiana por sus 15 años en medio de la polémica

En un día especial, Nicole Neumann utilizó las redes sociales para enviar un mensaje conmovedor a su hija mayor, Indiana Cubero, quien cumplió 15 años. A pesar de la tensión que ha marcado su relación en los últimos meses, la modelo no escatimó en afecto para celebrar este día significativo.

Es que desde hace tiempo es sabido que la hija mayor de Nicole y Fabián Cubero no habla con su madre, a tal punto que ni siquiera la invitó a su cumpleaños y, al parecer, no irá a su boda con Manu Urcera. A pesar de que se han tejido cientos de teorías, aún no se sabe cuál es la verdadera razón que llevó al conflicto.