El tik tok viral de Wanda Nara y Mauro Icardi jugando a ser Barbie y Ken

Juntos reprodujeron el audio de una de las escenas más icónicas de la película que en los últimos días tiñó de rosa el mundo. “ ’Hi Barbie, Hi Ken’, se escucha en el video viral, mientras ellos se miran románticamente a los ojos y cierran el clip con un tierno beso.

WANDA NARA.mp4 El tierno video viral de Wanda Nara y Mauro Icardi jugando a ser Barbie y Ken.

En este video Wanda y Mauro muestran una vez lo unidos que están para enfrentar este momento en el que además del problema de salud de la empresaria se sumó el revuelo mediático que se generó alrededor del tema.

A la unión de pareja se suma también el acompañamiento de Maxi López, ex marido de Wanda y papá de sus tres hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, quien viajó especialmente desde Londres para acompañar a sus hijos y a su ex mujer en este trance. Según trascendió, el ex futbolista se instaló en una casa en Santa Bárbara, muy cerca de la que habitan Wanda y Mauro, para estar cerca de sus hijos.

Mientras tanto su pareja, Daniela Christiansson y su beba Elle -nacida el 31 de marzo pasado- se fueron a pasar una temporada en Suiza para visitar a los padres de la modelo. Mientras tanto él declaró que "me voy a quedar lo que sea necesario" para acompañar a sus hijos y a Wanda en este difícil momento de sus vidas.