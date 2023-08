El triste pedido que Julieta Prandi le hizo a la justicia

Julieta Prandi es una de las caras conocidas de la televisión argentina, con un largo y marcado trayecto en diferentes escenarios . Hace 23 años empezó y se la pudo ver trabajando en Poné a Francella, No hay dos sin tres, Zapping, El ojo cítrico, Gracias por venir, entre tantos otros trabajos. Sin embargo, su vida no es todo color de rosas y transitó un periodo muy obscuro de su vida involucrada en medio de violencia de género con su ex marido.

contardi y prandi.jpg Julieta Prandi y su ex

“Llevo casi 5 años desde que me tuve que ir de mi propia casa para protegerme a mí y a mis hijos. Luego padecí a un juez que lejos de hacer su tarea, defendía al violento. Ahora estoy en manos de otra jueza en el Juzgado 2 de San Isidro, que lleva meses con todo ‘A despacho’…”, explicó la presentadora.

“‘Cuota de alimentos’. Señores, no es un favor, ¡es una obligación! Pareciera que las mujeres somos las locas por reclamarla, debemos mantener todo solas. Que la Justicia no haga nada cuando un padre debe años de cuota alimentaria es revictimizarnos. Total... que se ocupe la madre”, señaló la pareja de Emanuel Ortega.

“Tengo tanto ‘A despacho’ que no sé por dónde empezar… Bueno, empecemos porque hoy abre la feria y la Justicia dice ‘Buenos Días’, me pongo a trabajar todo esto que se me pasó por alto. No quiero pensar mal, otra vez. Dra. Citraro tiene un montón de pendientes, la espero. Gracias”, cerró Prandi.

Hoy abre la feria judicial y una vuelve a rezar que la Justicia se despierte y deje de revictimizaarnos una y otra vez.

Esperando que el Tribunal de Casación, finalmente, rechace la apelación número mil de mi victimario y ponga fecha de juicio finalmente. — Julieta Prandi (@JPrandiOficial) July 31, 2023

En octubre del 2022, la conductora había hablado en el ciclo Es por ahí (América) sobre el informe psiquiátrico del perito de parte en el que aseguraba que ella presentaba “acentuados síntomas de angustia, ansiedad y labilidad emocional”, y que además destacaba “sentir culpa por no haber podido proteger a sus hijos del padecimiento que les generó su padre biológico”.