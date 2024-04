El viaje de Solita Silveyra a Italia junto a su pareja: las fotos

Vázquez vive en el país vecino, aunque es argentino, y como se trata de una relación a distancia, Soledad, junto con su pareja, decidieron irse a Europa, donde están disfrutando del tiempo juntos, mientras recorren maravillosos paisajes.

Los lugares que conoció Soledad Silveyra en su viaje por Italia

A muy poco de llegar, Soledad tuvo un percance que no logró opacar sus días en Italia. “Perdí mi teléfono, pero lo recuperé. Les comparto algunas fotos de mis primeros días en Italia”, expresó la actriz en su cuenta de Instagram.

soledad 1.png Soledad Silveyra se fue de viaje a Italia con su pareja.

“Tutto questo in tre giorni: Nuoro, Alghero, Nuraghe, Bosa, Cala Gonone y San Pantaleo en Cerdeña. Beso a tutti”, agregó la actriz en italiano, donde detalló todos los lugares que visitó en tan sólo tres días y le envió un beso a todos sus fans, que siguen su viaje por sus redes.

soledad 2.jpg

En todas las fotos, Silveyra apareció en soledad para preservar la intimidad de su pareja y fue él el que se convirtió en el encargado de tomarle las imágenes. Ya en noviembre del año pasado, la actriz se había molestado por la invasión a la vida privada de su novio.

soledad 3.jpg

"¡Me armaron un flor de lío! Él no es un hombre acostumbrado a esto. Le hicieron una invasión a su vida privada. Y, además, lo hacen pasar por rico y no es rico, no es un hombre de plata”, reconoció en una entrevista con el programa Agarrate Catalina.