Soledad Silveyra contó cómo hace para llevar adelante una relación a la distancia

“Enamorar me parece una palabra... me da como pudor”, comentó la actriz sobre su novio, a quien definió como “el hombre más bueno del mundo”. A pesar de la timidez que dejó en evidencia al referirse a su pareja, la actriz recomendó enamorarse, en una entrevista en Intrusos: “Es muy recomendable para todas las personas de mi edad”.

SOLEDAD SILVEYRA.jpg Soledad Silveyra habló de su relación a distancia.

Cómo fue el encuentro de Soledad Silveyra con el empresario hotelero

“Una amiga me prestó una casa y me fui. Llegué y había olor a humedad, porque había estado cerrada mucho tiempo la vivienda, así que salí a caminar y me olvidé el teléfono, como de costumbre”, contó Soledad Silveyra sobre el episodio que la llevó a conocer a su pareja.

La actriz vivió un momento muy preocupante, al perderse en la ciudad, y como desconocía la dirección en donde se estaba quedando, se angustió. “Tenía hambre y sabía que había un cerrito donde estaban las cinco mejores posadas. Mis amigos advirtieron de que esta situación podía darse a sus conocidos. Así que llegué a una posada y dije: ‘¿Está José?’, pero me dijeron que se había ido”, recordó.

La actriz confesó que no estaba muy presentable e hizo reír a todo el estudio al describir su facha en ese momento. “Yo tenía el pelo... Estaba destruida, perdida, hambrienta... Entré a la posada y había un señor tocando la armónica y la guitarra. Y escuché el Solita más hermoso que escuché en toda mi vida”, sostuvo y confesó que se conmovió al escuchar la canción que tocaba.

“Estaba tan angustiada que me puse a llorar y me emocionó. Al día siguiente, me llama José y me invita a almorzar”, reveló el ofrecimiento que le hizo el hombre durante su estadía en Brasil.

“Durante ocho o nueve días hablamos 10 horas. Hacía 10 años o más que no entraba un hombre a mi casa, que nadie me llamaba la atención. Y, cuando lo vi, dije: ‘¡Ah!’. Empezamos a charlar y él me invitaba a quedarme a dormir a la posada, pero yo le decía que no. Parecía una piba de 15, toda nerviosa”, se sinceró Soledad.

La actriz reveló que su relación marcha muy bien y dio un consejo para mantener un vínculo a distancia. “Mi familia ya lo conoció, mis nietos... Todo. Él vino a verme a Buenos Aires. El amor a la distancia es como volver a empezar, vamos a ver ahora cuando vuelva en marzo. Hablamos mucho por WhatsApp, nos mandamos emojis de caritas”, narró Solita.