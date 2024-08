El video por el que María Becerra decidió irse de las redes sociales

En su declaración, Becerra expresó su frustración y dolor por los constantes ataques a su persona y su trabajo. "Es increíble el nivel de odio que estoy recibiendo estos últimos días. La verdad no me entra en la cabeza esto, hablan e insultan impunemente como si no fuese una persona. Hacen un daño muy grande", manifestó la cantante en X.

La artista de 24 años agregó que estos comentarios no solo se limitaban a su vida profesional, sino que también atacaban su vida personal y su físico. "Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es MI GUSTO para vestir. ¡Se meten con mi físico a diario, con todo!", lamentó.

Embed a quien carajo tengo que denunciar por esta cosa HORRIBLE dios mío, en qué cabeza es buena idea ponerle algo TAN FEO pic.twitter.com/lHSLz49tnA — (@starkeydua) July 28, 2024

El mal momento que vivió María Becerra que la hizo alejarse de las redes sociales

María Becerra reconoció que estos ataques han tenido un impacto significativo en su salud mental, mencionando que ha experimentado ataques de ansiedad y pánico. "He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico", confesó. Ante esta situación, la cantante decidió que la mejor opción era tomar un descanso de las redes sociales para proteger su bienestar. "Me voy de esta red social... Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi Instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya. Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo", concluyó.

A pesar de los momentos difíciles, Becerra agradeció a aquellos que la han apoyado y mostrado su amor. "Entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo. Pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entrás y es solo leer cosas horribles. Gracias a todos lxs que me bancan y me mandan su amor", expresó.