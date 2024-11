El video de Evangelina Anderson y Martín Demichelis en medio de los rumores de crisis

Es que entre los videos del show, también eligió filmarse junto a Martín Demichelis, por lo que se pudo ver el primer plano de Evangelina Anderson cantando y atrás aparece él para abrazarla y entonar en la misma sintonía. Todo esto mientras se encuentran acompañados por amigos y Celeste, la hermana de la modelo.

De este modo, luego de lo que habían sido las versiones de que el entrenador había estado con una azafata durante su estadía en Argentina, estos videos de ellos compartiendo el show juntos y muy cercanos es lo que ayuda a descartar los rumores de crisis.

Evangelina Anderson y su disputa legal contra Yanina Latorre

Vale recordar que Evangelina Anderson ya había desmentido estos rumores, a tal punto que apuntó contra Yanina Latorre con el deseo de iniciar acciones legales en su contra por los dichos. “Me cuentan que Martín y Evangelina sienten que Yanina tiene algo personal contra ellos y contó lo que contó por una operación de alguien”, lanzó Juan Etchegoyen.

“Evangelina es la más afectada con todo esto porque quedó como una cornuda para todo el mundo y yo te decía hace unos días que cifras no me habían revelado de ese posible juicio pero ahora sí”, expuso el periodista. Y agregó sobre la demanda: “El número que me dan a mí de ese juicio es de un millón de dólares. Esa sería la cifra por la cual la pareja iría a fondo en la Justicia”.