La foto viral de Gladys la Bomba Tucumana: "Se parece a Evangelina Anderson"

La cuenta de X de LAM posteó una llamativa foto de la artista y las comparaciones no tardaron en llegar.

No sé sabes si es por el perfil, el maquillaje, los posibles filtros que se pudieron haber utilizado, el look o el vestido, pero lo cierto es que los internautas le encontraron un más que llamativo parece con otra famosa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fhefeLD/status/1845216817486483683&partner=&hide_thread=false Evangelina la bomba tucumana o Gladys Anderson? https://t.co/agn2BXD2ns — ® (@fhefeLD) October 12, 2024

Más allá del parecido con la modelo, el posteo recolecto muchos comentarios en relación a la llamativa foto. “Cuantos filtros tiene esa foto???”, “Ver cómo poco a poco Anto Pane va perdiendo sus rasgos adolescentes”, “Pongan una foto de ella jaja”, fueron algunas de las reacciones.

A todo esto, la foto subida por la cuenta de LAM vino acompañada con el siguiente comentario (a modo de confirmación de que se trataba de Gladys): “Confirmada al Var Gladys la bomba tucumana #LAM”.

La Bomba Tucumana morosa: la escracharon por una deuda con una arquitecta

Gladys la Bomba Tucumana está envuelta en un nuevo escándalo mediático a semanas de haberse alejado de la música. Es que la ahora gastronómica abrió su local de empanadas tucumanas y lejos de alejarse de los problemas, sumó uno con una arquitecta.

gladys bomba tucumana empanadas

Este martes en LAM (América) Fernanda Iglesias contó que Gladys no le habría pagado a la arquitecta que diseñó su local de empanadas. “El tema es así, ¿quién le armó el local a la Bomba Tucumana? Una persona conocida le hizo todo esto, toda la decoración y la arquitectura. Es una mujer conocida por ser arquitecta. El problema es que la Bomba no pagó, solo pagó el 30%. Le mandaron un telegrama para que pague”, sumó la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito.

La arquitecta es Daniela Vera Fontana, la exmujer del abogado Castillo (actual pareja de Cinthia Fernández) a quien la Bomba le debe 700 mil pesos de un trabajo que hizo en su local. “El valor era de un millón de pesos y era por el render que hizo”, agregó Iglesias brindando más información sobre la situación que involucra a la dueña de “La Bomba Empanadas Tucumanas”.

Rápidamente, y lejos de guardar silencio, Gladys recogió el guante y salió a responderle a la arquitecta que hizo pública la denuncia. “Ella no me decoró el lugar. Me mandó una carta documento, que ya la verá mi abogado”, dijo la cantante, que desmintió por completo la versión que indica que es una morosa.

Embed - A pocas semanas de abrir su local de empanadas, LA BOMBA TUCUMANA ya recibió UNA CARTA DOCUMENTO

Y agregó: “La verdad que me sorprendí ingratamente. Había una relación de buena onda, ella me caía muy bien, pero ahora estoy sorprendida. No entiendo cuál es el fin de todo esto”.

La Bomba desmintió a Iglesias, quien confirmó que la arquitecta había estado a cargo de la decoración de su local. “Ella no decoró el local. Tampoco hizo diseño. Era solo un render que necesitaba para mi local”, sentenció la empresaria molesta por la situación.