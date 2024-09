La Bomba Tucumana morosa: la escracharon por una deuda con una arquitecta

Escracharon a la Bomba Tucumana por no pagarle a una arquitecta

Este martes en LAM (América) Fernanda Iglesias contó que Gladys no le habría pagado a la arquitecta que diseñó su local de empanadas. “El tema es así, ¿quién le armó el local a la Bomba Tucumana? Una persona conocida le hizo todo esto, toda la decoración y la arquitectura. Es una mujer conocida por ser arquitecta. El problema es que la Bomba no pagó, solo pagó el 30%. Le mandaron un telegrama para que pague”, sumó la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito.

La reacción de la Bomba Tucumana

Rápidamente, y lejos de guardar silencio, Gladys recogió el guante y salió a responderle a la arquitecta que hizo pública la denuncia. “Ella no me decoró el lugar. Me mandó una carta documento, que ya la verá mi abogado”, dijo la cantante, que desmintió por completo la versión que indica que es una morosa.

Y agregó: “La verdad que me sorprendí ingratamente. Había una relación de buena onda, ella me caía muy bien, pero ahora estoy sorprendida. No entiendo cuál es el fin de todo esto”.

La Bomba desmintió a Iglesias, quien confirmó que la arquitecta había estado a cargo de la decoración de su local. “Ella no decoró el local. Tampoco hizo diseño. Era solo un render que necesitaba para mi local”, sentenció la empresaria molesta por la situación.

Embed - A pocas semanas de abrir su local de empanadas, LA BOMBA TUCUMANA ya recibió UNA CARTA DOCUMENTO

Su nuevo emprendimiento

La cantante, que se alejó de los medios de comunicación, cumplió el sueño de tener su propio local gastronómico de empanadas tucumanas: “La bomba empanadas tucumanas”.

"Es todo en honor a lo que yo hago. El color de mi local... todo, todo lo hicimos con muchísimo amor y en familia", remarcó la cantante en la entrevista, y se mostró orgullosa por poder traer el "sabor de la empanada tucumana a Buenos Aires".

Sobre la empanada tucumana reconoció que hay diferencias con la salteña y contó que “la primera no lleva papa ni aceituna sino carne cortada a cuchillo, huevo, cebolla de verdeo y blanca, morrón y comino”. Al mismo tiempo, manifestó que “no hay ninguna que se parezca”.

El emprendimiento de la Bomba abrió sus puertas el viernes 16 de agosto y la ahora empresaria del rubro gastronómico reveló que las empanadas se van a cocinar en Tucumán y, refrigeradas, llegarán a Buenos Aires para que el público pueda disfrutarlas. "Están directamente cocinadas en el corazón de mi tierra", exclamó, entusiasmada.

“Es un sueño mío que le agradezco a Dios que me de la posibilidad de poder hacerlo realidad en esta época tan difícil que vivimos todos los argentinos. Es una apuesta muy grande. Yo sacrifiqué un montón de cosas para hacer realidad este sueño. Es un gran proyecto. Es una empresa”, concluyó La Bomba que se mostró emocionada por apostar a su país en una etapa económica compleja.