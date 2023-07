El video de Marcos y Julieta de Gran Hermano en Córdoba que dejó a todos perplejos

Marcos y Juleita (1).jpg

Sin embargo, el tiempo pasó y Marcos siguió diciendo que estaba soltero, y luego Julieta Poggio reveló que se había separado de Luca Bardelli. Los rumores de un romance entre ellos no tardaron en aparecer e incluso Yanina Latorre y Ángel de Brito llegaron a confirmar que ambos ex Gran Hermano habían tenido encuentros sexuales en la casa de un productor de Telefe.

Incluso luego viajaron juntos a Bariloche para trabajar para una marca de viajes de egresados, sin embargo, cuando ambos volvieron se encargaron de negar todo. "Me causa mucha ternura el shippeo. Sé que son como un fansclub que compartimos los dos y es súper lindo. Esa info (la de Yanina Latorre) la verdad no sé de dónde salió, no sé quién la tiró pero no fue así. No fue. Tenemos una relación muy linda y espero que no se cague por todo esto. Nos llevamos súper bien. Yo lo quiero mucho y somos amigos, de verdad", aseguró Julieta Poggio en el aeropuerto de vuelta.

Estoy soltero, estoy disfrutando mucho todos los momentos. Con Juli tenemos muy buena relación de amistad. Es una conexión muy linda como amigos. Siempre la vi como amiga y ella siempre me vio como amigos. No somos amigos con derechos, solo amigos", agregó Marcos Ginocchio poco después.

Pero, ahora varios Gran Hermano viajaron a Córdoba y un video terminó mostrando a los dos participantes muy pegados en un boliche, muchos incluso llegaron a asegurar que el Marcos y Julieta se estaban besando, mientras que otros argumentaron que solo estaban abrazados.