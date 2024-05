El video de Zoe al salir de Gran Hermano que asustó a los fans

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeamZobogach/status/1793086419214434481&partner=&hide_thread=false Ahora entienden por qué metieron mano y sacaron a zoe? Se estaban cagando de hambre los programas sin puterio, dejen a ZOE tranquila hace 5 minutos que salió después de estar 160 días encerrada.#granhermano pic.twitter.com/AlrIjGm9BC — ZOE UPDATES | (@TeamZobogach) May 22, 2024

“¿Viste que habló tu ex, o tu novio, y dijo que iba a iniciar acciones legales contra tu mamá?”, le dijo el cronista cuando se acercó a la ex GH. “No es mi ex, es mi novio”, aclaró ella. Luego se negó a dar declaraciones y mientras corría hacia el remis reiteró: “Perdón, no quiero hablar de esto. No sé nada, todavía no vi nada”.

Las repercusiones tras la salida de Zoe Bogach de la casa de Gran Hermano

“El próximo GH Telefe lo tiene que hacer en una cárcel así los noteros no pueden acercarse”, criticó Ángel de Brito ya que supuestamente desde Gran Hermano no les permiten dar entrevistas a otros canales. “La llevaban a la chica como a una delincuente”, comentó. “¿Son esclavos? Esto es peligroso”, sumó la panelista Yanina Latorre por su parte.

“Después los chicos se creen que son Dios”, opinó Marixa Balli. “Lo peor es que después pasa el tiempo y a estos pibes los escupen, no los dejan ni entrar a la productora”, expresó de Brito mientras debatían. “Escasamente he visto en la televisión gente sacada de esa manera, me parece una ridiculez lo que hacen, es absurdo”, dijo Marcela Feudale.

“Estuvo 5 meses encerrada, no podés ser tan forr...”, lanzó una internauta en su perfil de Twitter. Es que a la participante le consultaron sobre la pelea de su novio con su mamá, algo que ella desconoce por su aislamiento. “Nefastos, juegan con la salud mental”, indicó otro. “Pobre Zoe”, cuestionaron también.

Sin embargo, hubo quienes se centraron en la actitud del canal en exponer así a los jugadores del reality. “Los verdaderos nefastos son los de la producción que llevan a una piba al medio de la calle y la exponen de esta manera”, dijo un usuario. “Que garrón todo lo que se bancó para ahora tener que pasar este momento horrible”, expresaron otros fanáticos, preocupados por Bogach.