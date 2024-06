Embarazada, Nicole Neumann sufrió una caída y se lastimó mal la mano y la rodilla

El incidente ocurrió en la puerta de su casa, donde Nicole perdió el equilibrio debido al tamaño de su panza y terminó cayendo. “Hola, estoy bien. Solo me tropecé en la puerta de casa y me caí. Ya con poco equilibrio y visión por la panza”, explicó en diálogo con eltrecetv.com. Afortunadamente, la rápida reacción de la modelo evitó que la situación se agravara. “Gracias a que apoyé rápido la rodilla y la muñeca, que me las reventé, no se golpeó la panza. Me asusté un montón pero no fue más que eso”, agregó.