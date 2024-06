Gravísimo: así fue la última pelea de Furia y Florencia en Gran Hermano

Embed

Así fue la terrible pelea entre Furia y Flor Regidor en Gran Hermano

La participante intentó justificar su confrontación y reveló que estaba cuidando a su amigo en el certamen de que sea eliminado. “Yo no le deseo el mal a nadie. No te metas con mis compañeros. Nada más”, le advirtió Furia a Flor, que quiso hacerle entender que nunca había ido en contra del uruguayo: “No me metí nunca, Juli. Jamás dije ningún nombre. No quiero llegar a la final”.

“Lo que estoy haciendo ahora se llama estrategia. Pasándome los votos para mí. Quiero que la gente me empiece a votar. Toda la gente que te quiere que me vote a mí. Para que no se los dé a Bautista. Vamos a ver si me sirve. Pero Bauti no se va. Te la hago corta”, sostuvo la jugadora sobre la estrategia que estaba implementando con esa pelea.

“No me faltes al respeto. No soy ninguna crota. No soy ninguna conchu… No dije cosas de vos. Yo no dije nunca algo de vos”, le contestó Florencia, tratando de defenderse del letal ataque y Furia fue por más: “Seguí agrandando. Porque ni siquiera te grité, ni te escupí, ni nada. Seguí agrandando. ¿Sí? Seguí trabajando. Porque lo que mejor te sale”.

florencia-regidor-de-gran-hermano-2023-RQOW7TZSCREVPKHD3TBBW2GX7I.png.jpeg Florencia Regidor se cruzó con Furia en Gran Hermano.

Qué respondió Florencia Regidor a los ataques de Furia de Gran Hermano

“Estoy diciendo que no me la vas a hacer pasar como el ort... hasta el domingo”, le dijo la joven de 20 años y Juliana reveló que ella también ha estado pasándola mal en la casa: “¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque yo la pasé como el ort... hace más de no sé cuánto tiempo”.

“¿Y yo qué te hice a vos?”, la indagó Florencia, indignada por la situación y Furia le contestó sin filtro: “Ok. ¿Qué tengo que hacer? ¿No hablarte más? ¿Cómo es la onda?”. "No. Pero hablame bien”, le puso los puntos la novia de Nico. “Es la casa de todos. Yo hago lo que a mí se me canta”, le remarcó la doble de riesgo a todos.

Furia le echó la culpa a Florencia de Gran Hermano por caer enferma

“A mí no me censura nadie. Si yo quiero me censuro yo solita”, dejó en claro Juliana y además, le echó la culpa a Flor por estar enferma: “Acabo de ir a un médico encima. Hablando de en serio, literal, de mi vida. ¿Sí? Me acaban de dar paracetamol. Pero ¿sabés lo que quieren? Sacarme del juego. Por eso me mandan al médico”.

juliana-furia-scaglione-de-gran-hermano-2023-PA6C2MEHZBCTVJRBANUED7YC54.png.jpeg Furia mantuvo una picante pelea con Florencia Regidor en Gran Hermano.

“Vos sos la que tenés faringitis, Flor. ¿Entendés? Se enferma la otra (Virginia) que está tosiendo todo el día, por toda la casa, 24 horas, y me termino enfermando yo. O sea, no da. Entonces no piensan en la gente. No piensan en los compañeros, si hubieran sido buenos. Porque saben que no me puedo enfermar. Hermosa estrategia”, lanzó Juliana y Flor le respondió: “No es todo estrategia en la vida, Juli”.