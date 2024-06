La novia de Martín Ku se operó "toda" y contó todos los detalles

Embed

Qué dijo la novia de Martín Ku de su cirugía

La joven apareció con su nueva imagen y mostró el increíble resultado. “¿Siempre pensaste en operarte la nariz, o aprovechaste ahora que tenés mucha exposición?”, le consultó Gastón al darse cuenta del retoque estético de María del Rosario. “Cuando era chica me la quería hacer, mis papás me la iban a pagar, pero siempre hubo como un miedo”, confesó.

Y además, aclaró que su novio siempre supo de su deseo de pasar por el quirófano para modificar la forma de su nariz. “Martín siempre supo que me la quería hacer”, expuso sobre las charlas que tuvo con su pareja, antes de su ingreso a Gran Hermano. “Me la iba a operar en febrero, pero como fue lo del Congelados la tuve que postergar”, aclaró.

Luego de que Alfa le comentara que el participante no la va a reconocer cuando salga del certamen, ella reaccionó: "Yo siento que estoy igual, solo que ahora estoy con moretones e hinchadita. Me va a decir ‘che, no me esperaste para que te cuide y acompañe en el proceso’. Pero él siempre supo que me la quise operar”.

marisol novia martin ku.jpg Así quedó la novia de Martín Ku de Gran Hermano, tras someterse a un retoque estético.

La respuesta de la novia de Martín Ku a las críticas de los haters

Martín Ku es uno de los participantes más queridos de Gran Hermano y desde afuera, su novia Marisol se convirtió en un pilar muy importante para él. Luego de ingresar en el desafío Congelados, la joven se convirtió en el centro de las críticas por una supuesta infidelidad y, sin filtro, salió a responderle a los haters.

María del Rosario Sosa Unzaga está envuelta en un escándalo, luego de que trascendieran mensajes en X que la acusan de serle infiel al participante, conocido popularmente como El Chino, con otro joven en una fiesta. La novia del concursante se mostró muy molesta, luego de que cuestionaran su relación con Martín y le puso fin a las especulaciones con un fuerte mensaje.

“Te colgás de la fama del Chino nena, bajá un cambio”, le expresó una usuaria por mensaje privado y cansada, le respondió a la internauta: “Acá otra copada que no tiene nada mejor que hacer que destilar mier**”. La usuaria la confrontó por usar la fama de su novio, que se encuentra en Gran Hermano, y le aseguró que la iba a dejar cuando saliera del reality.