Emilia Attias rompió el silencio tras separarse del Turco Naim

El lunes siguiente, Attias fue abordada por un cronista del programa A la Tarde (América), conducido por Karina Mazzocco. Aunque intentó evadir las preguntas, la insistencia del periodista la llevó a declarar: “No quiero hablar. Por favor, en mi casa no”. Añadió que no había decidido que esto se hiciera público y que ya había dicho todo lo necesario en su comunicado.

Emilia Attias 1.jpg Emilia Attias

Qué dijo Emilia Attias sobre su separación con el Turco Naim

Luego, Emilia expresó: “Lo que dije, ya lo dije públicamente. Estoy bien, con Naim tenemos una buena relación, es super cordial, super amorosa. Hablamos todo el tiempo, está todo bien. Las cosas que a nosotros nos pasaron van a quedar entre nosotros. Que se haya hecho público no es culpa nuestra. Hicimos lo que pudimos con eso y hasta acá llegamos públicamente”.

La actriz enfatizó que no existió infidelidad ni terceras personas involucradas en su separación. “No metan a Nicolás (Francella) que no tiene nada que ver. Hay fidelidad, no hay terceras personas, son cosas de la intimidad de la pareja”, declaró Attias con firmeza.

En su intento por manejar la situación con discreción, Emilia reiteró que no deseaba seguir hablando del tema y que tanto ella como Naim preferían mantener los detalles de su separación en privado. “No vamos a hablar ninguno más de los dos”, concluyó.

Emilia Attias 2.jpg Emilia Attias

Qué dijo el Turco Naim sobre su separación

Por su parte, el Turco Naim también se pronunció sobre la separación en un audio enviado a Pablo Layus, explicando que la decisión se tomó en los mejores términos debido a un desgaste natural de la pareja. “Decidimos parar la relación para no herir sentimientos, para que todo quede lindo. Nos amamos, yo la amo, ella me ama. Tenemos una familia hermosa, una hija que es lo más lindo que nos dio la vida y la tenemos que cuidar de todas las boludeces que dicen”, afirmó el humorista.

La pareja ha dejado claro que, a pesar de la separación, su prioridad sigue siendo el bienestar de su hija Gina y mantener una relación amistosa y respetuosa.