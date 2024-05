Emilia Mernes suspendió su show en el Movistar Arena: ¿qué pasó?

A través de varias filmaciones que se viralizaron en las redes por su propio fandom, se pudo apreciar a Mernes dirigirse a los presentes y contar los motivos por los que debía suspender. “No puedo así. Quiero pedirles disculpas, de corazón. Intenté hasta último momento presentarme y darles el show que se merecen. Pero realmente me siento muy mal y el médico me dijo que no puedo”, explicó.