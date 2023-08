Emiliano Pinsón contó su dura lucha contra el Parkinson: "No soy más el de antes"

Luego, Pinsón contó cómo fue el momento en el que recibió el diagnóstico por parte de los médicos. “Fue un cachetazo. Yo laburaba a la noche y después muy temprano a la mañana en la radio, y me estaba costando dormir; dormía muy poco. Yo hacía deportes, jugaba al fútbol los fines de semana. Un día no pude gambetear y me caía. Y digo: ‘¿Qué me pasa? Tengo estrés’. Me hicieron unas pruebas y me dio pésimo. Y me dicen: ‘Andá a Movimientos Anormales’. Fui. La neuróloga me hizo caminar, me hizo tocar la nariz. Y me dice: ‘¿Sabés lo que tenés?’. ‘¿Estrés?’, le digo yo. ‘No, Parkinson’, me respondió”.