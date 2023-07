MasterChef: Antonio fue eliminado y lo despidieron con lágrimas y memes

Luego, Estefanía, Rodrigo y Antonio fueron evaluados en la zona de degustación. Tras probar y analizar minuciosamente cada plato, el jurado determinó que Antonio abandonaría la competencia. El estudiante de Enfermería presentó un shawarma en un pan pita, con salsa yasgua y babaganush, que no convenció a los profesionales. “A los hongos les falta un poco de cocción y tiene la marinada cruda, por eso está salada”, apuntaron en su evaluación.

Al instante, Estefanía, Rodrigo y Antonio se fundieron en un abrazo. “Ya está, ya terminó esto para mí”, advirtió el concursante eliminado. Y agregó: “Estoy contento. Vuelvo con los míos, a casa. Esto recién comienza”.

Por su parte el jurado también se emocionó con la eliminación del salteño. “Voy a tratar de no pensar lo que está pensando un país entero en este momento”, señaló De Santis. Y apuntó: “Me ilumina el camino que tuviste. Sos de luchar por tratar de transmitir lo que te gusta, que es la cocina. Nos emocionaste y nos sorprendiste”.

“Me voy muy feliz, lo que hizo este programa conmigo no lo voy a olvidar, sacó de mí algo que ni yo conocía. Me voy 100 % cambiado, voy a trabajar, quiero estudiar, quiero salir adelante y no me voy a quedar acá. Yo ya cumplí un sueño y muchísimas gracias a todos por haberme recibido”, sostuvo Antonio antes de dejar su delantal. Al escucharlo, Wanda Nara se largó a llorar y no tardó en ir a abrazarlo. "Las personas como vos triunfan", le dijo la conductora.

Las redes sociales también se hicieron eco de la eliminación de Antonio, a través de mensajes y memes, le dieron un sentido adiós al salteño.

