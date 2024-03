Emma quiso comprar cigarrillos en vez de comida y explotó Gran Hermano

En medio de una reunión en el living, Emmanuel reveló su plan, provocando la sorpresa y la indignación de varios de sus compañeros. "No lo van a entender, hagan lo que ustedes quieran. Yo para hacer las ondas y cortar el pelo, voy a cobrar puchos. Si no tienen, los consiguen", expresó sin titubear.

Embed CRUCE ENTRE LA CASA Y EMMANUEL



Emma quiere comprar más cigarrilos pero el resto de la casa le dice que no, se enojó y ahora quiere cobrar por sus servicios de peluqueria



MANZANA: El miércoles ya sabemos que hacer#GranHermano #GHxDGO pic.twitter.com/TgjQgKBpLD — TRONK (@TronkOficial) March 25, 2024

Las reacciones no se hicieron esperar. Catalina fue una de las primeras en manifestar su descontento: "Emma es lo mismo que te diga que no uses los maquillajes de nosotros. Es una estupidez lo que estás diciendo. Yo te entiendo tu adicción, pero estás diciendo boludeces". El intercambio de palabras escaló rápidamente, y la tensión se apoderó del ambiente, llevando incluso a una separación física entre Emmanuel y Federico.