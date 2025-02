En plena gira, internaron de urgencia a Shakira: qué se sabe del estado de salud de la colombiana

La cantante había manifestado más temprano por redes que "tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento". Agregó en el mensaje que "los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche (por ayer)".

Estaba previsto un segundo recital para este lunes en Lima, que aún no estaba confirmado por la organización, según precisó El Comercio de Perú.

Posteriormente, por las redes sociales, la colombiana publicó un posteo en el que dio las gracias a su fandom. "Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza. Los quiero con alma", sostuvo Shakira.

El tour que traerá a Shakira a la Argentina

Shakira inició su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" el pasado 11 de febrero en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil. Este tour, que celebra su álbum homónimo lanzado en marzo de 2024, marca su regreso a los escenarios después de siete años.

El espectáculo destaca por su producción ambiciosa, incluyendo pantallas LED de 160 pies, coreografías que fusionan estilos de todo el mundo y una versión animada en CGI de Shakira durante las pausas entre actos.

El repertorio abarca más de 30 canciones, combinando éxitos recientes y clásicos de su carrera. Durante el concierto inaugural en Río de Janeiro, Shakira realizó 13 cambios de vestuario, luciendo diseños de reconocidos modistos como Donatella Versace, Zuhair Murad y Victoria's Secret.

La gira continuará por diversas ciudades de América Latina, incluyendo presentaciones en Barranquilla, Bogotá, Medellín, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México. Posteriormente, se trasladará a Norteamérica en mayo de 2025, con conciertos en ciudades como Charlotte, East Rutherford, Miami y San Francisco.

En Argentina, Shakira se presentará los días 7 y 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo.

Este tour no solo celebra el éxito de su último álbum, sino que también destaca el empoderamiento femenino y la resiliencia, temas centrales en la reciente producción musical de Shakira.