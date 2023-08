En qué lugar se enamoraron el Duki y Emilia Mernes

Son sin duda una de las parejas preferidas del trap nacional y todos quieren ser como ellos. Emilia Mernes y el Duki se muestran más enamorados que nunca, sin embargo, no muchos saben cómo inició esta relación.

La historia de amor entre Duki y Emilia Mernes empezó hace un año y medio luego de que un 9 de diciembre de 2021, Duki compartiera una foto en donde se los veía juntos, anunciando así su romance. No obstante, todo parece indicar que la cosa venía de hace rato entre ellos. En un recorrido por su historia, la pareja compartió detalles de cómo el amor nació mucho antes de lo que se reveló.

Duki y Emilia Mernes 1.jpg

Es que al parecer todo comenzó con su primera colaboración. Es que el tema "Como si no importara" marcó un hito en su relación, pues fue en las grabaciones de este éxito que se enamoró. La canción no solo fue un éxito, sino que se convirtió en un himno para sus seguidores. En una entrevista con Los 40 Argentina, Emilia Mernes reveló cómo comenzó el flechazo: "Bueno, qué decirte... a mí me venía gustando el chico (Duki) y yo veía que a él un poco también le gustaba..."