Enojo del joven que se viralizó por querer besar a Karina Jelinek: iniciará acciones legales por difamación

El protagonista de un hecho incómodo durante un desfile en Punta del Este expresó su postura tras el video polémico.

En las últimas horas Karina Jelinek vivió un momento incómodo durante un desfile del que fue parte en Punta del Este, Uruguay cuando una persona que estaba al costado de la pasarela intentó darle un beso en las cercanías a su boca por lo que, en primera instancia, muchos interpretaron que quería besarla.

Rápidamente la modelo quedó desconcertada por la situación y hasta habría evaluado suspender su participación en el evento, según trascendió. Sin embargo, modeló.

Máximo Viaggio , quien fue el protagonista de la situación, habló con TN Show y negó haber abusado o acusado y fue claro al insistir que va a iniciar acciones legales contra los medios que se hicieron eco de esa hipótesis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cadenadelmar2/status/2016695029410955308&partner=&hide_thread=false La modelo Karina Jelinek denunció haber sido víctima de un episodio de acoso sexual durante un evento de moda en Punta del Este, en momentos en que participaba de un desfile en Playa Brava. El hecho reabrió el debate sobre la violencia sexual en espacios públicos y generó repudio… pic.twitter.com/QhNpFVeApn — CadenadelMar (@cadenadelmar2) January 29, 2026

“Esto es un disparate, una difamación. Es amarillismo puro. No puede ser que los medios no chequeen las cosas, sobre todo cuando tocan temas tan sensibles”, soltó Máximo y sumó: “Esto atenta directamente contra mi buen nombre y honor. Encaja en uso indebido de imagen, calumnias y varios supuestos penales”.

El abogado de 43 años que es egresado de la UBA confesó que conoce a Jelinek desde hace más de 20 años: “No es mi amiga, pero nos conocemos muy bien, somos prácticamente de la misma edad”.

“Soy cero cámaras, nunca me interesó figurar. Yo estaba parado ahí y simplemente la saludé. Le dije ‘Hola, Kari’. Realmente todo lo que dijeron es un disparate”, dijo y contó que estaba cerca de la pasarela por pedido de los organizadores del evento, quienes son sus amigos, para que contenga al público.

Jelinek

En su relato se preguntó y afirmó: "¿Qué abuso? ¿Qué acoso sexual? Es una locura. Voy a demandar a todos los que hayan dicho eso porque no es cierto. Tengo el video completo, filmado por mí”.

“Vengo de una familia de abogados. Mi madre, Silvia Pedretta, es una referente en la defensa de los derechos de las mujeres desde hace más de 20 años. Es reconocida por su trabajo en temas de género y derechos de las mujeres y participa activamente en comisiones, jornadas nacionales de abogadas y debates sobre paridad de género”, dijo.

Por otra parte mostró su disconformidad por intencionalidad mediática: “Esto vende. El reel del Portal Montevideo es el más visto en la historia del medio, con más de 500 mil reproducciones. Hay una malicia clara”,

A su vez, en el instagram del portal uruguayo descargó: “Ya les pedí que bajen esa mentira garrafal que atenta contra mi buen nombre y honor. Karina decidió usar mi pashmina antes de comenzar el desfile y yo solo le di un beso en el cachete. Momento incómodo estoy pasando yo”.