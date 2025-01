Entre lágrimas Chiara Mancuso apuntó contra el ingreso de Jenifer Lauría a la casa de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano volvió a ser escenario de intensas emociones con el regreso de Jenifer Lauría, quien reingresó al reality tras la salida de Andrea Lázaro. Esta vuelta no solo sacudió la dinámica del juego, sino que desató un conflicto emocional en Chiara Mancuso, quien no pudo contener las lágrimas al verse atrapada en un triángulo amoroso con Giuliano Vaschetto.

En el confesionario, Chiara se mostró completamente afectada por la situación. "Me siento mal por tener que hacerme cargo y tomar decisiones como ir contra Jeni y Nano", confesó, visiblemente quebrada. La hija del exfutbolista de la Selección Argentina Alejandro Mancuso reconoció que la presión emocional la estaba sobrepasando y que no deseaba verse envuelta en una rivalidad con otra mujer por un hombre. "No quiero competir con una mujer por un hombre que no es mi mundo acá", aseguró.

El regreso de Jenifer y la tensión en la casa de Gran Hermano

Chiara también hizo una autocrítica sobre su rol en este conflicto. "Son consecuencias de algo que hice y me hago cargo. Me siento expuesta y desnuda, aunque entiendo que es parte de esto, pero estoy tocando fondo. No lo puedo manejar y me siento mal", expresó entre lágrimas, evidenciando el impacto que el juego estaba teniendo sobre su bienestar emocional.

Desde su reingreso a la casa, Jenifer no tardó en marcar su territorio. Su relación previa con Giuliano y la tensión con Chiara hicieron que el ambiente se cargara de incomodidad. La actitud de Jenifer, que parecía enfocada en incomodar a Chiara, terminó afectando profundamente a la participante, quien manifestó sentirse acosada y vulnerable.

La tensión se trasladó a la instancia de nominación, donde Chiara decidió nominar a Jenifer explicando sus motivos de manera directa. "Le voy a dar dos votos a Jeni, si bien no quiero pelear por un hombre, desde que llegó no me para de tirar palos y a mí también", argumentó, dejando en claro que la presencia de Jenifer le resultaba insostenible.

Chiara 1.jpg Chiara se quebró en el confesionario con Gran Hermano

Un triángulo amoroso que divide la casa

Además, Chiara justificó su decisión al destacar que la situación la incomodaba profundamente. "Yo vine a ganar y todo lo que me haga sentir incómoda no quiero que esté acá. Además, porque cuenta con información del afuera y no quiero sentirme incómoda de nuevo en la casa", explicó, en referencia a la ventaja que podría tener Jenifer tras su breve paso fuera del programa.

La presencia de Giuliano, quien se encuentra en el centro de este triángulo amoroso, también ha sido cuestionada. Chiara insinuó que la actitud de Giuliano no ayudaba a calmar la situación y que su vínculo con Jenifer seguía siendo un problema. "Siento que Jeni no va a cortar con esto, es su objetivo", comentó, sugiriendo que la exnovia de Centurión busca desestabilizarla.

El impacto emocional en Chiara ha sido evidente. "Me siento como muy desnuda, muy expuesta. Estoy tocando fondo y tengo mucha fortaleza, pero no la estoy pudiendo manejar porque realmente me estoy sintiendo muy mal", confesó, dejando en evidencia el desgaste que este conflicto ha generado.