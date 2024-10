Envidiosa temporada 2: ¡ya tiene la fecha de estreno y falta poco!

En su sitio oficial, Netflix apuntó: “Sus deseos son órdenes: Vicky vuelve a hacer de las suyas el PRÓXIMO VERANO en la segunda temporada de Envidiosa”. La serie, producida por Adrián Suar y escrita por Carolina Aguirre, abordó temas universales como el amor, la envidia y la búsqueda de la felicidad.

En declaraciones a Urbana Play, Siciliani comentó que “hay una presión sobre las mujeres a cierta edad de ser madres -que los hombres no la tienen, no tienen ese límite de la edad-, y lo que plantea la serie desde un primer momento es: ‘No llego’. Estuve diez años con este tipo, ahora no estoy más y me cagó el tiempo, me garcó de arriba de un puente, porque no llego”.

Asimismo, la actriz protagónica de Envidiosa le manifestó a La Nación que “no hay tantas series contando el mundo de una soltera de cuarenta sin hijos. Tampoco hay muchas historias donde el rol central sea de una mujer. Cuando hago el ejercicio de recordar qué fue lo que me convocó a hacer este proyecto, el personaje fue algo vital. Es la heroína de la serie pero hace todo mal, todo es políticamente incorrecto”.

Envidiosa 1.jpg Netflix adelantó que el estreno de Envidiosa temporada 2 tendrá lugar en el verano de 2025.

El elenco de Envidiosa está conformado además por Esteban Lamothe; Benjamín Vicuña; Pilar Gamboa; Violeta Urtizberea; Marina Bellati; Bárbara Lombardo; Martín Garabal; Lorena Vega y Susana Pampín, entre otros. El estreno de la primera temporada tuvo lugar el 18 de septiembre de 2024 y contó con 12 episodios. ¿Cuántos incluirá la temporada 2 que verá la luz en el verano de 2025?