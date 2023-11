Escalada mundial: "Hay que estar del lado correcto de la historia"

Las reacciones políticas de fans de Taylor Swift y de BTS contra Javier Milei, que trascendieron por X hace unos días, fueron plasmadas en un informe de la edición del sábado pasado del diario The New York Times.

Sobre el primer grupo, la nota destaca que los seguidores fieles de Swift han considerado las propuestas de Milei un peligro para Argentina, mientras que la propia cantante estadounidense se prepara para llegar a Argentina en el marco de su Eras Tour fuera de Estados Unidos.

“‘Milei=Trump’, decía una publicación de un grupo llamado Swifties contra La Libertad Avanza. Después de que Milei quedara segundo en las elecciones, unos 10 fanáticos argentinos de Swift crearon el grupo y emitieron un comunicado de prensa llamando a sus compañeros fanáticos a votar en contra de Milei. Dijeron que se inspiraron en “los esfuerzos pasados de Swift para confrontar a los políticos de derecha en Estados Unidos”, se lee en el informe, que luego completa la postura de las y los swifties argentinos.

Repudio

“No podemos no luchar después de haber oído y visto a Taylor darlo todo para que la derecha no gane en su país. Como dice Taylor, tenemos que estar en el lado correcto de la historia”, sumó el comunicado, ahora citado por The New York Times y que fue visto más de 1.500.000 veces en X. En el texto, los fans repudiaron “las posiciones de Milei contra el aborto legal, su apoyo a la flexibilización de las leyes sobre armas y sus propuestas para reformar la educación pública y la atención de salud pública”. Finalizando, aseguraron que Milei es “un peligro para la democracia”.

En tanto, la reacción de los seguidores de Army de BTS no fue menor. En el informe, precisa que esta se enfocó en Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Milei, luego de que resurgieran una serie de tuits suyos denigrando al grupo de K-pop. “En 2020, comparó el nombre BTS con una enfermedad de transmisión sexual. También se burló del cabello teñido de rosa y verde de algunos miembros”, reconstruye la publicación. Y agrega: “Esos tuits provocaron una respuesta tan feroz de los fans de BTS, acusándola de xenofobia, que un gran club de fans de BTS en Argentina se sintió obligado a tratar de calmar a sus compañeros fans”.

Según Twitter, el mensaje de los fanáticos de BTS fue visto 1,9 millones de veces.