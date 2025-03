¡Escándalo en Gran Hermano! Chiara y Ulises a los gritos dentro de la casa, ¿fin de la amistad?

Ante este planteo, Mancuso no dudó en responderle con firmeza: "Me duele que digas eso", dejando entrever que, a pesar de todo, ella había estado siempre a su lado. Sin embargo, Ulises se mantuvo en su postura, justificándose en que siempre había expresado su soledad de la misma manera.

De la charla a los gritos: la pelea que terminó con una amistad

El conflicto escaló rápidamente cuando Chiara le reclamó a Ulises su falta de lealtad. “Siempre que tuviste que elegir entre estar conmigo u otra persona, elegiste a otra persona”, le reprochó la joven, visiblemente molesta. La discusión continuó con acusaciones cruzadas sobre alianzas dentro del reality, dejando en claro que ambos tenían versiones muy distintas sobre la dinámica de su relación en la casa.

Ulises no se quedó callado y fue aún más directo: "Sabés que estar con él es como clavarme un puñal", refiriéndose a Santiago, uno de los jugadores con los que Chiara mantiene una relación de amistad. La respuesta de la joven no tardó en llegar y con la misma intensidad: “Fue un momento en el que me sentía muy sola y ellos me acompañaron. Vos no me podés reclamar algo que no diste”.

El tono de la conversación siguió subiendo hasta que Ulises lanzó una frase que desató la furia de Chiara: "Yo no soy acompañante terapéutico". La participante, completamente enojada, lo echó de la habitación: "¡No tengo más nada para decirte! ¡Chau, andate!".

GH 2.jpg Estalló un nuevo escándalo de Gran Hermano

Reproches del pasado y el fin de una relación en Gran Hermano

Pero el enfrentamiento no terminó ahí. Entre lágrimas y con un tono lleno de frustración, Chiara le recriminó a Ulises que su vínculo con él le había costado otras relaciones dentro de la casa. "Yo te banqué cuando vos estabas con Jeni y Nano, y eso me alejó de Santiago. Mi lealtad a vos es absoluta y me sigue costando relaciones, cuando el que me dejó sola fuiste vos", disparó con dureza.

La pelea llegó a su punto más álgido cuando la joven le lanzó una frase sin filtros: “Hacé tu camino solo. Andá a chuparle el or... a todos los que se lo quieras chupar y seguramente ganás. Eso es lo que vos querés acá”.