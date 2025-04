Escándalo en Gran Hermano, Lucía le declaró la guerra a Catalina Gorostidi

La vuelta de Catalina Gorostidi a la casa de Gran Hermano generó un sin fin de situaciones y elevó la temperatura a más no poder.

Todo comenzó cuando Catalina, fiel a su estilo frontal, declaró que no podía participar de una conversación junto a Lucía, Luz Tito y Santiago “Tato” Algorta. Su comentario encendió la mecha y fue respondido con ironía por Luchi, quien sin perder la sonrisa le lanzó un comentario picante: “La admiro”, dijo con tono sarcástico, lo que provocó la inmediata reacción de la pediatra.

Cata no se quedó atrás. Con su ya característico tono vehemente, descargó una serie de críticas hacia Lucía, aunque aclaró que le ve potencial. Sin embargo, el aparente halago vino seguido de más reproches. Patrone, por su parte, no dudó en retrucar: “Da cringe”, le espetó, utilizando una expresión popular para describir algo que da vergüenza ajena.

El conflicto que se desató de Gran Hermano

Lejos de calmarse, el fuego cruzado se extendió hacia otros participantes. En medio del ida y vuelta, Lucía apuntó contra Gabriela Gianatassio, a quien acusó de estar “pegada” a Catalina, sugiriendo que su vínculo con la pediatra es puramente estratégico. “Hay que tener cuidado”, advirtió Luchi, plantando una semilla de desconfianza entre los vínculos más estrechos de la casa.

Pero la respuesta no se hizo esperar. A espaldas de Lucía, Catalina lanzó una frase que también dio que hablar: “Por lo menos no soy la novia de”, deslizó, en clara referencia a Lauty Gram, con quien Lucía fue relacionada dentro del reality. La alusión desató comentarios en redes sociales y reavivó viejas polémicas sobre las relaciones amorosas dentro del juego.

GH 2.jpg Catalina Gorostidi volvió a la casa de Gran Hermano

La pelea de Lucía y Catalina Gorostidi

El intercambio dejó en evidencia una grieta profunda entre dos jugadoras con estilos muy diferentes, pero igual de intensos. Mientras que Catalina se ha consolidado como una de las voces más combativas y analíticas de esta edición, Lucía se mantiene firme en su estrategia basada en la ironía, el humor y una postura desafiante frente a sus detractores.

Los fanáticos del programa no tardaron en tomar partido, llenando las redes sociales de opiniones encontradas. Para algunos, Cata demostró nuevamente que no se guarda nada y que no teme decir lo que piensa. Para otros, Lucía ganó el round con su capacidad para responder sin perder la sonrisa, utilizando el sarcasmo como principal herramienta.