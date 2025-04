Jorge Rial reveló la verdad de por qué Marianela Mirra ganó Gran Hermano hace años

El conductor de Argenzuela tiró la bomba el lunes pasado y desde entonces el escándalo no se detiene. “Nosotros contamos con un dato de color que Alperovich recibía la visita de Marianela Mirra. No hablamos de pareja ni nada, nosotros no vivimos en Tucumán pero sabemos lo que se dice allá”, expresó Rial al aire. Pero el dato, lejos de quedar en lo anecdótico, desató una tormenta.

Mirra 1.jpg Marianela Mirra

La pelea de Marianela Mirra y Jorge Rial

Marianela no se quedó callada. A través de sus redes sociales, lanzó una fuerte réplica donde acusó al periodista de extorsión y lo responsabilizó por querer ensuciar su nombre: “Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Esto es de casi toda mi vida, no soy p…, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis. Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no, y te obsesionaste de más”.