Escándalo: Ingrid Grudke se separó luego de que su esposo la estafó y le fue infiel con un familiar

Sin embargo, Ingrid Grudke no creyó lo que le mencionó la empleada, mientras que Andrea comenzaba a escalar en el negocio de su marido: “A tal punto era la confianza que Andrea fue quedando como la mano derecha de ellos en muchos locales, porque ellos viajaban todo el tiempo y en el 2023, en octubre la ascienden como una especie de manager de esta empresa que se llama Colmar. Colmar era una empresa de Martín, de un solo local en Mar del Plata, que gracias a la inversión de Ingrid y a los contactos y la imagen de Ingrid, termina siendo una empresa importante de siete locales. Ella decidió no creer hasta que vino una amiga de Ingrid y le dijo ‘hay algo que no estás viendo’”.

Fue así como la modelo y actriz se topó con la verdad: “A Ingrid le llegó que Santiago se había separado de Andrea, pero no entendía por qué. Hasta que empieza a ver este mar de fondo que es advertido por una empleada doméstica y por una amiga”.

La palabra de Ingrid Grudke luego de su separación

Luego de que el escándalo llegara a los medios, Ingrid Grudke expresó su dolor por todo lo sucedido: “Estoy separada. Sabía que iba a llegar este día, que iban a preguntar. Hace tres meses que me separé. Me cuesta mucho hablar del tema todavía. Para mí es muy doloroso. Hay cosas que no entiendo y estoy trabajando para estar mejor”.

“Tengo que seguir trabajando. Le estoy poniendo todas las ganas para seguir con mi trabajo, que eso me entretiene un montón. Mi familia y amigos íntimos me están acompañando. Pero lo cierto es que sí me separé y es algo que no estaba en mis planes. Creí que tenía una pareja para mucho tiempo, pero bueno, hoy por cosas del universo se terminan”, contó sobre cómo buscará dar vuelta la página en audio que mandó al programa.