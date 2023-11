Escándalo luego de que América TV despidiera a una de sus figuras: "Súper desprolijo"

“No voy a ser careta con nada: quizá el objetivo del canal desde lo económico no se cumplió, quizá el número tampoco fue algo fantástico... Yo me quedo con que hicimos un lindo programa. Yo, cuando me entrego a un programa, lo hago al mil, y siento que esto no fue recíproco. Siento que en este lugar mis compañeros y yo no fuimos respetados", agregó.

Qué dijo Nicolás Magaldi del final de Intratables y su paso por América TV

"Me pareció super desprolijo todo. La tele no entiende de sentimientos, y lo comprendo, pero detrás de eso que se hace hay personas, talentos, gente que se rompe el lomo laburando, y no tener la posibilidad de cerrar el ciclo, por respeto al público, no es bueno", opinó el periodista.

El conductor aprovechó su mensaje para agradecer a la audiencia por el apoyo durante el tiempo compartido en pantalla y reafirmó su compromiso con el respeto y el profesionalismo en los debates del programa.

América TV 2.jpg Nicolás Magaldi

También expresó su agradecimiento a sus colegas y compañeros de trabajo, destacando el valor de los aprendizajes que obtuvo de ellos. Finalizó su descargo con un mensaje de determinación y gratitud, listo para afrontar nuevos desafíos en su vida profesional.

“No acepto que hayan levantado el programa de esta manera", dijo y aclaró: "Me queda como un trago amargo en un canal que siento que aposté un montón para ir. Pero no resultó y no depende siempre de uno. No lo tomo como un fracaso sino como un aprendizaje", cerró Nicolás Magaldi.